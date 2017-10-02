Боец MMA победил соперника болевым приемом на спину

Британский боец смешанных единоборств (ММА) Джонно Мирс победил в первом раунде Аарона Джонсона на турнире Full Contact Contender 19 благодаря приему из рестлинга. Видео появилось на Youtube-канале промоушена.

Поединок состоялся 30 сентября в британском городе Манчестер. На 90-й секунде Мирс использовал прием, суть которого — давить на спину лежащего на животе оппонента (известного под названием «бостонский краб»). По утверждению Full Contact Contender 19, это первое использование «бостонского краба» в поединках по правилам ММА.

Мирс провел два поединка в карьере и оба раза одержал победу.