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Глава UFC призвал бойцов MMA отказаться от поединков с боксерами

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Дана Уайт
Дана Уайт

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уйат после победы американского боксера Флойда Мэйуэзера над ирландским бойцом смешанного стиля Конором Макгрегором высказался против проведения подобных боев в дальнейшем. Об этом сообщает Boxing Scene.

«Даже не хочу говорить о том, чтобы остальные мои парни проводили боксерские матчи. Это была встреча двух суперзвезд. Она была построена снизу — от фанатов к медиа, от них уже к нам. Это было особенное и редкое событие. И я не собираюсь повторять его», — заявил Уайт.

Боксерский поединок 40-летнего Мэйуэзера и 29-летнего Макгрегора состоялся в Лас-Вегасе 27 августа. Американец одержал победу техническим нокаутом в десятом раунде. Мэйуэзер заработал за бой более 300 миллионов долларов, Макгрегор получил порядка 100 миллионов.

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