Глава UFC призвал бойцов MMA отказаться от поединков с боксерами

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уйат после победы американского боксера Флойда Мэйуэзера над ирландским бойцом смешанного стиля Конором Макгрегором высказался против проведения подобных боев в дальнейшем. Об этом сообщает Boxing Scene.

Материалы по теме Всю дурь выбил Флойд Мэйуэзер нокаутировал Конора Макгрегора — самые яркие кадры боя века Вынос тела Флойд Мэйуэзер превратил поединок с Конором Макгрегором в избиение

«Даже не хочу говорить о том, чтобы остальные мои парни проводили боксерские матчи. Это была встреча двух суперзвезд. Она была построена снизу — от фанатов к медиа, от них уже к нам. Это было особенное и редкое событие. И я не собираюсь повторять его», — заявил Уайт.

Боксерский поединок 40-летнего Мэйуэзера и 29-летнего Макгрегора состоялся в Лас-Вегасе 27 августа. Американец одержал победу техническим нокаутом в десятом раунде. Мэйуэзер заработал за бой более 300 миллионов долларов, Макгрегор получил порядка 100 миллионов.