Боец MMA сделал два оборота вокруг своей оси и нокаутировал соперника

Американский боец смешанного стиля (MMA) Рэймонд Дэниэлс нокаутировал Уилкера Барруша из Сан-Томе и Принсипи на турнире Bellator. Видео появилось в Twitter-аккаунте ESPN.

39-летний Дэниэлс сделал вертушку на 720 градусов (два полных оборота вокруг своей оси) и нанес удар сопернику кулаком справа в ухо. После этого Барруш не смог подняться.

До 2015 года американский боец занимался кикбоксингом, где в 38 поединках одержал 35 побед (из них 22 нокаутом). Затем Дэниэлс переключился на MMA. В его активе одна победа и одно поражение.

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