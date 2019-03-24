Боксер принялся дразнить соперника в концовке поединка и был нокаутирован

Британский боксер Сэм Максвелл одержал победу нокаутом над французом Сабри Седири в поединке за вакантный титул WBO European в первом полусреднем весе. Видео решающего эпизода опубликовано в Twitter-аккаунте BT Sport.
25-летний Седири лидировал по ударам. За полминуты до конца последнего десятого раунда француз демонстративно опустил руки и принялся дразнить соперника. Максвелл воспользовался расслабленностью оппонента и нанес решающий удар.
Победа стала 11-й в карьере британца.
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