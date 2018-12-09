Боец MMA поприветствовал соперника нокаутом

Американский боец смешанного стиля (MMA) Шейн Маккей нокаутировал соотечественника Джошуа Тэйлора за четыре секунды на турнире Shamrock FC 313. Видео его нокаута опубликовано в Twitter-аккаунте организации.

Маккей нанес удар сразу после приветственного касания перчаткой. Нокаут стал самым быстрым в истории организации.

В тот же вечер был зафиксирован еще один быстрый результат: Джейкоб Тралл за девять секунд одержал победу техническим нокаутом над Диллоном Толбертом.

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