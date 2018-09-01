40-летнему бойцу MMA хватило 20 секунд на «убийство» соперника-юнца

Немецкий боец смешанного стиля (MMA) Карстен Либих одержал победу над Джамалем Маджиди: у 40-летнего бойца ушло на это 20 секунд. Видео нокаута опубликовал пользователь Jolassanda в своем Twitter.

Бой прошел 1 сентября на турнире GMC 16. Либих отправил Маджиди в нокаут хуком с правой после обманного движения ногой. Как отметил Jolassanda в подписи к видео, опытный боец «убил юнца» за 20 секунд с начала боя.

Примечательно, что для Либиха, несмотря на его возраст, победа стала первой в профессиональной карьере. Для Маджиди, в активе которого была всего одна победа, поединок обернулся первым в карьере поражением.

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