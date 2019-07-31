Автор самого быстрого нокаута в истории UFC вызвал на бой Макгрегора

Американский боец смешанного стиля (MMA) Хорхе Масвидаль бросил вызов ирландцу Конору Макгрегору. Слова спортсмена передает TMZ.

34-летний Масвидаль отметил, что Макгрегор многого достиг в спорте. «Конор знает, что я выйду на бой и буду искать на нем выключатель. Не собираюсь вымучивать победу по очкам. Вперед, брат, давай устроим эту битву!» — заявил американец.

Масвидаль уже заявлял, что рассчитывает провести поединок против ирландца. Американский боец назвал потенциальный бой против Макгрегора «легкими деньгами».

6 июля на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Масвидаль установил рекорд организации, отправив в нокаут американца Бена Аскрена за пять секунд. Победа стала для Масвидаля 34-й в карьере при 13 поражениях.

Макгрегор в последний раз выходил в октагон в октябре 2018-го. Тогда он уступил россиянину Хабибу Нурмагомедову в поединке за титул чемпиона UFC в легком весе. Из-за участия в потасовке после боя ирландец был дисквалифицирован на полгода. Весной 2019-го он объявил об уходе из MMA, однако позже изменил свое решение.

Макгрегор — бывший чемпион UFC в двух весовых категориях. Он одержал 21 победу в MMA при четырех поражениях. Ирландец также становился чемпионом в британском промоушене Cage Warriors.

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