Автор самого быстрого нокаута в истории UFC захотел сломать Макгрегора

Американский боец смешанного стиля (MMA) Хорхе Масвидаль захотел провести поединок против ирландца Конора Макгрегора. Слова 34-летнего Масвидаля приводит MMA Fighting.

Спортсмен подчеркнул, что его в первую очередь интересует возможность завладеть титулом чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусредней весовой категории. 2 марта обладателем пояса стал Камару Усман, одолевший Тайрона Вудли на турнире UFC 235. В то же время Масвидаль также заинтересован в проведении поединка с Макгрегором.

«Я хочу Конора. Лицо ему разбить. Думаю, это легкие деньги для меня», — заявил боец. — Он не раз сдавался. В моих глазах это слабость. Я никогда не проигрывал таким образом и убежден, что сломаю Макгрегора. Это будет легкий бой для меня».

Масвидаль установил рекорд UFC на турнире 6 июля. Американец отправил в нокаут соотечественника Бена Аскрена ударом колена с лету. Весь поединок продлился пять секунд. Это самый быстрый нокаут в истории организации.

Хорхе Масвидаль дебютировал в MMA в 2003 году. Помимо UFC, он успешно выступал в Strikeforce, где завоевал титул чемпиона в легком весе. С 2015 года Масвидаль выступает в полусреднем весе. Всего на его счету 33 победы и 13 поражений.

Макгрегор — бывший чемпион UFC в двух весовых категориях. На его счету 21 победа и четыре поражения. В последний раз ирландец выходил в октагон в октябре 2018-го. Он уступил россиянину Хабибу Нурмагомедову в поединке за титул в легкой весовой категории.

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