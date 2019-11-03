«Главный негодяй» UFC предостерег «карлика» Макгрегора от встречи в октагоне

Американский боец смешанного стиля (MMA) Хорхе Масвидаль считает, что его поединок против ирландца Конора Макгрегора был бы жестокостью по отношению к последнему. Слова 34-летнего спортсмена приводит MMA Junkie.
«Если это случится, я этого парня просто уничтожу. Он же чертов карлик!» — заявил Масвидаль. При этом американец усомнился, что такой поединок реален.
В ночь на 3 ноября Масвидаль победил соотечественника Нэйта Диаса. Поединок остановил врач из-за глубокого рассечения у глаза Диаза. Масвидаль завладел поясом «главного негодяя» UFC (Baddest Motherfucker), который был учрежден специально для главного боя UFC 244. Американец получил титул из рук рестлера и киноактера Дуэйна Джонсона.
При этом именно Масвидаль ранее выражал готовность драться с Макгрегором. О перспективе поединка скептически отозвался глава UFC Дэйна Уайт, заметив, что ирландец «слишком мал» для американского бойца.
Масвидаль выступает в UFC с 2013 года. Он стал автором самого быстрого нокаута в истории организации, одержав победу над Беном Аскреном за пять секунд.