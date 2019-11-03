Бой за титул «главного негодяя» UFC остановил врач

Американский боец смешанного стиля (MMA) Хорхе Масвидаль одержал победу над соотчетсвенником Нэйтом Диасом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Диас получил рассечение от удара локтем соперника еще в начале поединка. После третьего раунда доктор не разрешил продолжать бой, несмотря на готовность Диаса возобновить схватку. Масвидаль одержал победу техническим нокаутом.

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Бой велся за специально учрежденный титул «главного негодяя» (BMF) и стал главным на турнире UFC 244, который прошел в Нью Йорке.

В августе Диас вызвал Масвидаля на бой после своей победы над Энтони Петтисом на турнире UFC 241.Масвидаль известен по выступлениям в Bellator, Strikeforce и Bodog Fight. Американец является рекордсменом UFC: он стал автором самого быстрого нокаута в истории организации.

Диас — победитель шоу The Ultimate FIghter 5. На его счету 20 побед и 11 поражений. Наиболее значимым поединком стала его победа над Макгрегором на UFC 196.

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