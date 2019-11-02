Дуэйн Скала Джонсон представил себя в MMA

Американский рестлер и киноактер Дуэйн Джонсон выступил на пресс-конференции перед турниром Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Видео опубликовано в Twitter-аккаунте ESPN.

47-летний актер объявил о том, что станет звездой биографической картины о бывшем бойце Марке Керре, который известен по участию в ранних турнирах UFC и Pride. «Для меня честь сыграть пионера этого спорта», — признался Джонсон.

В ответ на вопрос о реальном участии в поединках рестлер отметил, что наиболее ярким моментом его появления в октагоне станет музыка для выхода на арену.

1 ноября глава UFC презентовал специальный пояс BMF, обладатель которого будет признан «самым главным негодяем» организации. Пояс учрежден для поединка между американцами Хорзе Масвидалем и Нэйтом Диасом. Этот бой станет главным на турнире UFC 244. Награду победитель получит из рук Джонсона.

UFC 244 пройдет в ночь на 3 ноября в Нью-Йорке. Событие станет 500-м в истории организации.

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