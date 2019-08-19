Актер Дуэйн «Скала» Джонсон женился после 12 лет отношений

Американский актер и рестлер Дуэйн «Скала» Джонсон женился на свой возлюбленной Лорен Хашиан. Фотографии со свадьбы он опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

В подписи под снимком он сообщил, что свадьба состоялась 18 августа. Праздник прошел на Гавайских островах. «Мы согласны», — написал он в посте.

Пара начала встречаться в 2007 году. Зимой 2015 года у них родилась дочь Жасмин, а тремя годами позднее — дочь Тиана. До того, как Джонсон начал встречаться с певицей армянского происхождения Хашиан, он состоял в браке с продюсером Дэни Гарсиа, от которой у него есть дочь Симон Александра.

В 2018 году Джонсон попал в список самых высокооплачиваемых актеров по версии журнала Forbes. Он занял вторую строчку рейтинга и заработал 124 миллиона долларов. В 2017 году артист также оказался на втором месте. Его доходы от сериала «Футболисты» и перезапусков «Спасателей Малибу» и «Джуманджи» составили 65 миллионов долларов.

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