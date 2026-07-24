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Культура
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13:08, 24 июля 2026Культура

Долиной и Седоковой пришлось отменить концерты из-за плохих продаж билетов

KP.RU: Лариса Долина и Анна Седокова отменили июльские концерты из-за плохих продаж
Евгений Шульгин
Евгений Шульгин

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Певицы Анна Седокова и Лариса Долина отменили свои запланированные на 25 и 26 июля соответственно концерты в Москве из-за плохих продаж билетов. На это обращает внимание KP.RU.

Седокова должна была 25 июля дать свой единственный за весь 2026 год сольный концерт в Москве. Но по состоянию на 20 июля было продано лишь 39 из 113 доступных для приобретения билетов. В тот же день шоу было отменено.

«Этим концертом занимался моя бывший директор, с которым мы так себе расстались, он меня подвел. До сих пор не подписаны договора, не внесена предоплата», — объяснила отмену певица, пообещавшая выступить в другие даты.

Долина должна была выступить в одном из московских клубов 26 июля. Концерт был отменен без публичного объявления об этом, но по информации издания, причиной также стали плохие продажи билетов.

Ранее продюсер Павел Рудченко посоветовал Седоковой для лучшей посещаемости концертов поработать над репутацией и новыми песнями.

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