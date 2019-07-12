Хайди Клум и гитарист Tokio Hotel тайно поженились

Том Каулитц и Хайди Клум

Немецкая супермодель Хайди Клум и гитарист группы Tokio Hotel Том Каулитц тайно поженились. Об этом сообщает портал TMZ.

Согласно источникам издания, пара получила свидетельство о браке еще в феврале этого года.

Предполагается, что датой заключения брака стало 22 февраля, когда знаменитостей видели вместе на ужине в ресторане. Клум упоминала о том, что этот день — памятный для пары, отмечает издание.

Каулитц сделал предложение Клум в декабре прошлого года.

В октябре 2018 года узами брака тайно сочетались поп-звезда Джастин Бибер и модель Хейли Болдуин. Пара была замечена в церкви в Беверли-Хиллз.

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