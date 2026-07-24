Сенатор Волошин: В Евросоюзе начинает формироваться коалиция «средних держав»

В Евросоюзе на фоне обсуждения 21-го пакета антироссийских санкций начинает формироваться коалиция так называемых «средних держав», которые все чаще требуют учитывать свои национальные интересы, заявил сенатор от Донецкой Народной Республики Александр Волошин. Комментарий он дал «Ленте.ру».

«Фактически в Евросоюзе начинает формироваться коалиция так называемых "средних держав", которые все чаще требуют учитывать собственные национальные интересы. Их совокупный политический и экономический вес постепенно становится сопоставим с возможностями брюссельской бюрократии навязывать единые решения. Именно поэтому каждое новое санкционное обсуждение превращается во все более сложный процесс поиска компромиссов между интересами отдельных государств», — сказал Волошин.

По словам сенатора, 21-й пакет санкций наглядно показал изменение баланса сил внутри самого Евросоюза. Если раньше многие правительства предпочитали молча пользоваться тем, что всю критику общеевропейской линии озвучивала Венгрия, то теперь ситуация изменилась.

По мере смены политической атмосферы в Будапеште европейским столицам пришлось самим объяснять, почему очередные ограничения бьют по их экономическим интересам. Сегодня этот список уже не ограничивается одной страной: свои вопросы открыто ставят Словакия, Чехия, Австрия, Греция, Болгария, Италия и т.д. Это устойчивая и необратимая тенденция Александр Волошин сенатор от Донецкой Народной Республики

Брюссель же оказался в своеобразных «ножницах». С одной стороны, пространство для новых ограничений объективно сокращается: наиболее очевидные санкционные механизмы уже задействованы, а каждый следующий пакет становится менее содержательным. С другой стороны, уменьшается и число стран, готовых безоговорочно поддерживать даже эти остаточные меры, поскольку цена подобных решений для собственных экономик становится все более очевидной, отметил сенатор.

«В результате главной проблемой Евросоюза становится поиск достаточного количества европейских правительств, готовых разделить связанные с этим издержки. Именно поэтому сегодня основная интрига каждого нового санкционного пакета будет заключаться в том, сколько исключений придется сделать, чтобы этот пакет вообще удалось принять, и насколько это ускорит эрозию европейских институтов», — добавил Волошин.

Ранее президент Украины поблагодарил Евросоюз за принятие 21-го пакета санкций против России. Глава государства отметил, что ограничения включают в себя предложения Киева. Он призвал партнеров сохранять единство и продолжать давление на Россию.