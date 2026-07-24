Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:07, 24 июля 2026 (обновлено: 13:24, 24 июля 2026)РоссияЭксклюзив

В России указали на формирование новой коалиции в Европе

Сенатор Волошин: В Евросоюзе начинает формироваться коалиция «средних держав»
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В Евросоюзе на фоне обсуждения 21-го пакета антироссийских санкций начинает формироваться коалиция так называемых «средних держав», которые все чаще требуют учитывать свои национальные интересы, заявил сенатор от Донецкой Народной Республики Александр Волошин. Комментарий он дал «Ленте.ру».

«Фактически в Евросоюзе начинает формироваться коалиция так называемых "средних держав", которые все чаще требуют учитывать собственные национальные интересы. Их совокупный политический и экономический вес постепенно становится сопоставим с возможностями брюссельской бюрократии навязывать единые решения. Именно поэтому каждое новое санкционное обсуждение превращается во все более сложный процесс поиска компромиссов между интересами отдельных государств», — сказал Волошин.

По словам сенатора, 21-й пакет санкций наглядно показал изменение баланса сил внутри самого Евросоюза. Если раньше многие правительства предпочитали молча пользоваться тем, что всю критику общеевропейской линии озвучивала Венгрия, то теперь ситуация изменилась.

По мере смены политической атмосферы в Будапеште европейским столицам пришлось самим объяснять, почему очередные ограничения бьют по их экономическим интересам. Сегодня этот список уже не ограничивается одной страной: свои вопросы открыто ставят Словакия, Чехия, Австрия, Греция, Болгария, Италия и т.д. Это устойчивая и необратимая тенденция

Александр Волошинсенатор от Донецкой Народной Республики

Брюссель же оказался в своеобразных «ножницах». С одной стороны, пространство для новых ограничений объективно сокращается: наиболее очевидные санкционные механизмы уже задействованы, а каждый следующий пакет становится менее содержательным. С другой стороны, уменьшается и число стран, готовых безоговорочно поддерживать даже эти остаточные меры, поскольку цена подобных решений для собственных экономик становится все более очевидной, отметил сенатор.

«В результате главной проблемой Евросоюза становится поиск достаточного количества европейских правительств, готовых разделить связанные с этим издержки. Именно поэтому сегодня основная интрига каждого нового санкционного пакета будет заключаться в том, сколько исключений придется сделать, чтобы этот пакет вообще удалось принять, и насколько это ускорит эрозию европейских институтов», — добавил Волошин.

Ранее президент Украины поблагодарил Евросоюз за принятие 21-го пакета санкций против России. Глава государства отметил, что ограничения включают в себя предложения Киева. Он призвал партнеров сохранять единство и продолжать давление на Россию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Шесть человек стали жертвами удара ВСУ по предприятию в 1300 километрах от границы
    МакSим госпитализировали после трагических новостей об отце
    Названы самые продаваемые машины в России
    Нацбанк Казахстана снизил ставку
    Туристы начали бояться ездить по Европе из-за запугивания «российской угрозой»
    Пропавший после нападения неизвестного существа 15-летний юноша найден
    В России объяснили важность переговоров по вопросу Украины
    Футболист сборной Аргентины отреагировал на теории заговора после финала чемпионата мира
    На Западе испугались российского «Адмирала Нахимова»
    Россия вошла в число лидеров по появлению долларовых миллионеров
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok