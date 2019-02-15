Кэти Перри и Орландо Блум объявили о помолвке

Британский актер Орландо Блум и американская певица Кэти Перри обручились. Информация об этом появилась в Instagram-аккаунте исполнительницы в пятницу, 15 февраля.

Артистка выложила фотографию, на которой она запечатлена вместе с женихом. На снимке также видно большое розовое обручальное кольцо. Аналогичный кадр появился и на странице Блума в Instagram.

full bloom Фото опубликовано @katyperry

Как сообщает Daily Mail, актер сделал предложение певице в День святого Валентина. Отмечается, что артисты поженятся после трех лет отношений.

Пара познакомилась на 73-й премии «Золотой глобус» в январе 2016 года. На какое-то время Блум и Перри расставались, однако в февраля 2018-го они объявили о воссоединении. Ранее исполнительница два года состояла в браке с британским комиком и писателем Расселом Брэндом. Блум был женат на австралийской модели Миранде Керр. У них есть восьмилетний сын.

В ноябре 2018 года Кэти Перри, заработавшая за год 83 миллиона долларов, возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых певиц. Ей удалось занять первое место благодаря 80 концертам в рамках тура Witness: The Tour.

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