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Названа самая дорогая певица

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Кэти Перри

Кэти Перри, заработавшая за год 83 миллиона долларов, возглавила ежегодный рейтинг Forbes самых высокооплачиваемых певиц. Об этом сообщается на сайте издания.

Вторую строчку заняла Тэйлор Свифт с 80 миллионами (лидер 2016 года), на третьем месте расположилась Бейонсе (65 миллионов, лидер 2017 года).

Кэти Перри удалось вернуться на первое место благодаря 80 концертам в рамках тура Witness: The Tour. В прошлый раз она возглавляла рейтинг Forbes в 2015 году, заработав 135 миллионов долларов.

В мае Перри уличили в использовании дешевой бижутерии. В массивных серьгах певицы опознали украшение Shine On за 60 долларов.

В апреле у Перри лопнули штаны на сцене шоу American Idol. Сама артистка посмеялась над произошедшим. Перед публикацией записи передачи она пообещала поклонникам «немного веселья и лопнувших штанов».

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