У Кэти Перри на сцене лопнули штаны

У американской певицы Кэти Перри лопнули штаны на сцене шоу American Idol. Об этом сообщается в ролике, опубликованном на YouTube-канале Entertainment Tonight.

На видеозаписи видно, что исполнительница хохочет, сидя на диване, и вдруг прекращает со словами: «О боже, у меня только что порвались штаны!» После этого она встает и показывает дырку на серебряном комбинезоне, через которую видны ягодицы.

Сама артистка посмеялась над произошедшим. Перед публикацией записи передачи она пообещала поклонникам «немного веселья и лопнувших штанов».

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