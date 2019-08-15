Боец UFC по прозвищу Хищник снимется в новом «Форсаже»

Франко-камерунский боец смешанного стиля (MMA) Фрэнсис Нганну снимется в девятой части кинофраншизы «Форсаж». Об этом сообщает Deadline.

Какую именно роль 32-летний Нганну исполнит в готовящейся картине не ясно. Девятый фильм киносерии пока не получил официального названия.

В «Форсаже» не впервые появится атлет из Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). В седьмой части франшизы одну из ролей исполнила бывшая чемпионка UFC американка Ронда Роузи.

Нганну занимает вторую строчку в рейтинге тяжеловесов UFC. На счету африканца 11 боев под эгидой организации, в которых он уступил лишь дважды. Восемь из девяти побед в UFC Нганну одержал нокаутом. В частности, он досрочно завершил поединок против бывшего чемпиона UFC в тяжелом весе Кейна Веласкеса на турнире UFC 17 февраля. Уроженец Камеруна получил прозвище Хищник.

Оригинальный «Форсаж» вышел в 2001 году. Фильм породил еще семь сиквелов и один спин-офф. Звездой кинофраншизы является американский актер Вин Дизель. Также в фильмах серии приняли участие Дуэйн Джонсон и Джейсон Стэтем.

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