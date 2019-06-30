Камерунский Хищник нокаутировал бывшего чемпиона UFC в первом раунде

Камерунский боец Фрэнсис Нганну одержал победу над бразильцем Джуниором Дос Сантосом в главном бою турнира UFC on ESPN 3. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Нганну по прозвищу Хищник отправил Дос Сантоса в нокаут в первом раунде. Он выиграл третий поединок подряд и стал одним из претендентов на титульный бой. Поясом чемпиона UFC в тяжелом весе владеет американец Даниэль Кормье.

32-летний Нганну одержал 14-ю победу в карьере при трех поражениях. Дос Сантос, в прошлом владевший титулом чемпиона UFC в тяжелом весе, проиграл шестой раз, в его активе 21 победа.

27 июня сообщалось, что UFC расторг контракт с россиянином Иваном Штырковым. Боец, выступающий под псевдонимом Уральский Халк, провалил допинг-тест. Он должен был дебютировать в американском промоушене в апреле этого года на турнире в Санкт-Петербурге, но снялся с боя из-за «недомогания».

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