Нурмагомедов поиграл в дагестанский баскетбол и собрался в НБА

Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов поиграл в баскетбол. Соответствующее видео появилось на его странице в Instagram.

На записи Нурмагомедов исполняет точный дальний бросок. При этом он делает это с нарушением правил, допустив пробежку. Под постом россиянин пошутил о намерении попасть в Национальную баскетбольную ассоциацию. «НБА, я иду», — написал боец.

Судя по всему, на видео Нурмагомедов играет в «дагестанский баскетбол» — баскетбол не по традиционным правилам, зато с элементами борьбы. Этому виду тренировок бойца был посвящен один из выпусков на YouTube-канале Anatomy of a Fighter.

30-летний Нурмагомедов — чемпион UFC в легком весе. В сентябре ему предстоит защищать титул в бою с американцем Дастином Порье. Россиянин остается непобежденным, если выиграет все 27 поединков в профессиональной карьере.

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