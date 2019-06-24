Глава UFC описал два пути Макгрегора

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт поделился мыслями относительно будущего ирландского бойца смешанного стиля (MMA) Конора Макгрегора. Его слова приводит Las Vegas Review-Journal.

Уайт подчеркнул, что поддерживает с ирландцем хорошие отношения. Двое уже обсуждали совместные проекты, однако промоутер заверил журналистов, что речь не идет о боях. При этом Уайт отметил, что компания будет рада, если Макгрегор решится выйти в октагон.

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«Тони Фергюсон и Дональд Серроне провели отличный бой. Потом будет поединок Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье. Посмотрим, что из этого выйдет, и какое место в этой истории сможет занять Конор», — заявил Уайт.

«Теперь же его компания по производству виски процветает. Это чертовски хороший виски, а ведь я даже не пью такое. Правда. Конор зарабатывает целую кучу денег на нем. Сейчас он на перепутье: или он никогда не будет драться, или же попробует найти себе нового соперника», — добавил Уайт.

В последний раз Макгрегор выходил в октагон в октябре 2018-го: на UFC 229 ирландец уступил в бою за титул чемпиона организации в легком весе Нурмагомедову. Дальнейшие беспорядки повлекли за собой полугодовую дисквалификацию. Весной 2019-го ирландец сперва объявил о завершении спортивной карьеры, но позже изменил свое решение.

Ирландец входит в число самых высокооплачиваемых спортсменов мира — в соответствующем списке Forbes он занял 21 место. Макгрегор — бывший чемпион UFC в двух разных весовых категориях. Он также становился обладателем титула в британском промоушене Cage Warriors, где начинал свой путь в MMA.

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