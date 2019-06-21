Нурмагомедов вспомнил о желании «вырвать сердце» Макгрегору

В русскоязычном Instagram-аккаунте Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) появилась фотография с боя между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором. Российский спортсмен отреагировал на публикацию, оставив комментарий.

На фото запечатлен момент, когда Нурмагомедов взял соперника на болевой прием, в результате которого тот сдался. «Опишите свои эмоции в этот момент», — попросили авторы публикации. В комментариях отметился и сам Нурмагомедов, написавший: «Вырвать сердце».

Материалы по теме Хабиб близко В UFC появился новый чемпион. Он готов свергнуть Нурмагомедова

Поединок между россиянином и ирландцем состоялся в октябре 2018 года. В бою за титул чемпиона в легком весе Нурмагомедов победил болевым приемом. После этого в октагоне вспыхнула массовая драка, оба бойца стали ее участниками и позднее были дисквалифицированы.

Нурмагомедов вернется в ММА в сентябре: в Абу-Даби он встретится с американцем Дастином Порье. Дата следующего боя Макгрегора пока неизвестна.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!