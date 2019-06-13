Нурмагомедов рассказал об отношениях с главой UFC

Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов рассказал об отношениях с главой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйной Уайтом. Интервью со спортсменом опубликовано в YouTube-канале ESPN MMA.

«В данный момент у нас с ним крепкие деловые отношения. Личными бы я их не назвал. Каждый раз, когда мы общаемся, говорим исключительно о бизнесе. В целом, считаю его хорошим парнем, хотя некоторым не нравится то, как он иногда ведет дела. Признаюсь, порой я бываю не в восторге от его действий. С другой стороны, когда управляешь крупной организацией, всегда найдутся недовольные твоими решениями», — заявил 30-летний Нурмагомедов.

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В том же интервью россиянин отметил, что UFC лучше справляется с проведением конкурентных боев, чем боксерские промоушены. Он также назвал британца Тайсона Фьюри лучшим боксером-тяжеловесом современности.

5 июня стало известно, что Нурмагомедов продлил контракт с UFC. Позже он подчеркнул, что организация согласилась на ряд его условий. Боец не стал называть условия соглашения с UFC, отметив, что контракт неплохой.

7 сентября Нурмагомедов проведет поединок в Абу-Даби против временного чемпиона UFC в легком весе Дастина Порье. Россиянин является действующим чемпионом дивизиона.

На счету Нурмагомедова 27 побед в 27 поединках. Он является третьим бойцом в рейтинге UFC без учета весовых категорий.

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