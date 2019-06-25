Глава UFC порассуждал о рисках присутствия Макгрегора на поединке Нурмагомедова

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт считает, что присутствие ирландского бойца смешанного стиля (MMA) Конора Макгрегора не вызовет проблем на турнире с участием россиянина Хабиба Нурмагомедова. Его слова приводит ESPN.

Уайт отметил, что несмотря на сложные отношения между двумя спортсменами, он положительно смотрит на возможное появление Макгрегора на турнире в качестве гостя. Кроме того, Уайт убежден, что поведение ирландца в преддверии поединка с Нурмагомедовым в 2018-м (Макгрегор, в частности, предложил сопернику-мусульманину выпить виски) не повлияет на отношение к нему со стороны болельщиков в Абу-Даби.

«Убежден, что в этом регионе многие любят Конора. Понимаю, что некоторые вещи они воспринимают очень серьезно, но Хабиб тот поединок выиграл, и все сказанное до этого — всего лишь треш-ток», — отметил он.

Турнир UFC 242 пройдет в Абу-Даби 7 сентября. Нурмагомедову предстоит защитить пояс чемпиона UFC в легком весе в поединке с обладателем временного титула Дастина Порье. В октябре 2018-го россиянин одолел Макгрегора, проведя свою первую защиту титула. Из-за потасовки после поединка оба бойца получили дисквалификации.

Нурмагомедов ни разу не уступал в профессиональной карьере. На его счету 27 побед в 27 поединках.

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