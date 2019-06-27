UFC расторг контракт с Уральским Халком

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) расторг контракт с российским бойцом смешанного стиля (MMA) Иваном Штырковым после положительной допинг-пробы. Об этом сообщает ТАСС.

Первые два допинг-теста, проведенные после подписания контракта в марте этого года, выявили в крови спортсмена остатки запрещенных веществ. «После этого у Ивана взяли еще две пробы. По правилам организации, спортсмен получает наказание за все препараты, которые принимал в течение года до подписания контракта с UFC. Иван не стал ждать решения дисциплинарной комиссии и попросил освободить его от контракта», — заявил представитель пресс-службы команды Штыркова

В апреле этого года сорвался дебют Штыркова в UFC на турнире в Санкт-Петербурге. Бой был отменен из-за госпитализации российского бойца.

За свою карьеру Штырков провел 16 поединков, одержал 15 побед, еще один бой завершился вничью. Россиянин получил прозвище Уральский Халк и известен по выступлениям в организации Russian Cagefighting Championship.

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