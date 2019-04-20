«Уральский Халк» попал в больницу и отменил предстоящий бой

Российский боец MMA Иван Штырков попал в больницу накануне боя с американцем Дэвином Кларком в рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом агентству сообщил ТАСС сам Кларк.

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Он уточнил, что из-за госпитализации «Уральского Халка» поединок, который должен был состояться 20 апреля в Санкт-Петербурге, отменен.

30-летний Штырков за свою карьеру провел 16 поединков, одержал 15 побед, еще один бой завершился вничью. 19 марта 2019 года он подписал контракт с UFC на четыре боя. Россиянин получил прозвище Уральский Халк и известен по выступлениям в организации Russian Cagefighting Championship.

Главным боем турнира в Санкт-Петербурге станет поединок между Алексеем Олейником и Алистаром Оверимом. Первый также участвовал на турнире в Москве.

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