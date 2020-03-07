Нурмагомедов объяснил свое «безумное» поведение на встрече с Фергюсоном

Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов объяснил свое поведение на пресс-конференции перед боем с американцем Тони Фергюсоном. Интервью со спортсменом опубликовано на YouTube-канале ESPN MMA.

Нурмагомедов во время встречи с Фергюсоном назвал его тупым и старым, а на дуэли взглядов пнул пояс американца. Россиянин заявил, что его взбесили слова соперника об уличных драках. «Я немножко обезумел из-за этого. Парень никогда не дрался на улицах, потому что это запрещено в Америке», — подчеркнул боец.

Он также рассказал, что в детстве в Дагестане ему приходилось постоянно участвовать в уличных потасовках. «Фергюсон говорил так, будто я никогда не дрался. А я делал это каждый день», — сказал Нурмагомедов.

Поединок Нурмагомедова и Фергюсона пройдет 19 апреля. Для 31-летнего россиянина это станет третьей защитой титула чемпиона UFC в легком весе. Первый раз он защитил пояс в поединке с Конором Макгрегором, второй — с Дастином Порье. Всего на счету российского спортсмена 28 побед, 12 из которых добыты в UFC.

Фергюсон — бывший временный чемпион организации. Он также одержал серию побед в UFC из 12 поединков. Его бой с Нурмагомедовым срывался уже четыре раза.

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