Девушка чемпионки UFC объявила о беременности

Боец смешанного стиля (ММА) Нина Ансарофф, являющаяся девушкой бразильянки Аманды Нуньес, объявила о беременности. Пост она опубликовала в Instagram.

По словам Ансарофф, ребенок появится на свет в середине сентября, при этом она не уточнила его пол. Также спортсменка заявила, что планирует продолжать выступать в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) после родов.

Ансарофф и Нуньес в августе 2018 года объявили о помолвке. Нуньес — чемпионка UFC полулегком и легчайшем весе. 9 мая она будет защищать титул в полулегкой категории, соперницей спортсменки стала Фелиция Спенсер. Всего на счету бойца из Бразилии 19 побед и четыре поражения.

Ансарофф провела 16 поединков по правилам ММА, одержала 10 побед и потерпела шесть поражений. В последнем бою, в июне 2019-го, она проиграла Татьяне Суарес единогласным решением судей. В октябре прошлого года она решила приостановить карьеру, чтобы попробовать зачать первого ребенка.

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