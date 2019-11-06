Обнаженная боец UFC прикрылась двумя чемпионскими поясами и взволновала фанатов

Бразильская боец смешанного стиля (MMA) Аманда Нуньес выложила обнаженную фотографию в Twitter, чем вызвала реакцию у пользователей сети.

На снимке Нуньес стоит без одежды, прикрывшись только двумя чемпионскими поясами UFC. Спортсменка подписала пост словами: «Это официальное фото. Я полуголая и справилась с этим».

Пользователи восхитились фигурой спортсменки. «Твоя девушка — счастливица. Ты потрясающе красивая женщина!», «Это лучшее спортивное фото за 2019 год», «Я влюбился. Ты настоящая королева воинов», — писали ей.

Нуньес — чемпионка UFC в двух весовых категориях. Последний раз она выходила в октагон в июле этого года. На турнире UFC 239 она нокаутировала американку Холли Холм. Всего на счету бразильянки 18 побед и четыре поражения в MMA.

Нуньес является открытой лесбиянкой. В августе 2018-го она заключила брак с Ниной Ансарофф.

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