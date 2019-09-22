Чемпионку UFC задел материал российского издания о трансгендерах

Бразильская боец смешанного стиля (MMA) Аманда Нуньес раскритиковала RT за публикацию материала о трансгендерах в женских видах спорта. Атлет написала об этом в своем Twitter-аккаунте.

Кадры с участием Нуньес были использованы в качестве иллюстрации к выступлению бывших мужчин в соревнованиях среди женщин. «Какого черта! Был бы у меня пенис с рождения, мне бы не пришлось так страдать ради того, чтобы у нас с моей девушкой был ребенок», — написала Нуньес.

RT опубликовал ролик в социальных сетях с заголовком «Атлеты-трансгендеры уничтожают женский спорт». Однако после негативной реакции пользователей и Нуньес RT удалил материал и ссылки на него. Снимок с экрана с заголовком доступен в посте бойца Тама Хана.

Бразильянка является чемпионкой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях. Нуньес — открытая лесбиянка. В августе 2018-го она заключила брак с Ниной Ансарофф.

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