Нуньес победила россиянку Шевченко в UFC

Бразильянка Аманда Нуньес победила россиянку Валентину Шевченко в рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC 215). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Поединок прошел в воскресенье, 10 сентября, в Эдмонтоне (Канада) и завершился победой бразильянки раздельным решением судей (48-47, 47-48, 48-47). Бой продлился всю отведенную дистанцию в пять раундов. Нуньес сохранила титул чемпионки UFC в легчайшем весе, который завоевала после победы над американкой Мишей Тейт в июле 2016 года.

Шевченко — гражданка Киргизии, России и Перу. В марте 2016 года она также проиграла Нуньес раздельным решением судей. После этого 29-летняя спортсменка провела два боя в UFC, в которых победила Холли Холм и Джулианну Пенью.

В другом бою вечера бывший чемпион UFC в легком весе бразилец Рафаэль Дос Аньос победил американца Нила Мэгни удушающим приемом (ручной треугольник) в первом раунде.