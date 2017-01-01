Бывшая чемпионка UFC Роузи поделилась планами после поражения от Нуньес

Бывшая чемпионка Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) американка Ронда Роузи поделилась планами на будущее после поражения от бразильянки Аманды Нуньес на шоу UFC 207. Ее слова в воскресенье, 1 января, приводит ESPN.

«В первую очередь я хочу поблагодарить своих болельщиков, которые остаются со мной не только в минуты триумфа, но и в самые сложные моменты в жизни. Не могу передать словами, как много для меня значит ваша поддержка», — заявила Роузи.

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Она отметила, что ее целью было не только вернуться в смешанные единоборства, но и вновь победить. «К сожалению, иногда, даже после тяжелой работы и вопреки непреклонному желанию, наши планы не воплощаются в жизнь. Я горжусь, когда вижу, как значительно шагнул вперед женский дивизион UFC, когда вижу всех женщин, способствовавших этому прогрессу, включая Аманду Нуньес. Мне нужно время, чтобы подумать о будущем. Спасибо вам за веру в меня и понимание», — добавила американка.

31 декабря Роузи проиграла Нуньес, владеющей чемпионским поясом UFC в легчайшем весе, в рамках шоу UFC 207 в Лас-Вегасе. Судья остановил поединок на 48-й секунде первого раунда, зафиксировав победу бразильянки нокаутом.