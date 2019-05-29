Российской пловчихе посоветовали выйти замуж после фото без лифчика

Российская пловчиха Юлия Ефимова в Instagram-аккаунте выложила обнаженные фотографии.

Спортсменка вместе с подругой Аленой Румянцевой прогулялась по калифорнийскому берегу. Девушки сфотографировались без верхней части купальника. Грудь они прикрыли ананасами.

Пользователи социальной сети оценили фотографии спортсменки. Журналист Дмитрий Губерниев в комментариях написал: «Вот это ананасы». Многие юзеры посчитали, что Ефимовой пора выйти замуж. «Она голодная, выдайте ее замуж», «Жену бы такую —пловчиху с ананасами!», «Красавица, выходи за меня замуж», — писали они.

В данный момент Ефимова готовится к международным соревнованиям «Маре Нострум». Первый этап турнира пройдет в Монако с 8 по 9 июня.

Спортсменка живет и тренируется в США с 2011 года. Пловчиха пять раз становилась чемпионкой мира. В ее активе также бронза Олимпиады-2012 в Лондоне и два серебра на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро.

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