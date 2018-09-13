Олимпийская призерка из России назвала своим домом США

Трехкратная призерка Олимпийских игр Юлия Ефимова в интервью YouTube-каналу «Игра в тело» рассказала о жизни в США.

«Мне нравится жить в Калифорнии. Я прожила там много лет уже в сознательном возрасте. Даже в Таганроге я не прожила столько, сколько в США. Для меня Калифорния стала домом. У меня там куча вещей, друзья и квартира», — сказала Ефимова.

По словам пловчихи, для нее неважно количество русскоязычного населения в округе. «Я искала дом, где будет красиво и который будет ближе к океану», — отметила она.

28 августа Ефимова рассказала о преимуществах американских тренировок перед российскими. «У нас все грустные, приходят в бассейн, где все серое, все плохо. А там приходишь — солнце, весело и тренеры дают позитив», — отметила Ефимова.

Спортсменка живет и тренируется в США с 2011 года. Пловчиха пять раз становилась чемпионкой мира. В ее активе также бронза Олимпиады-2012 в Лондоне и два серебра на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!