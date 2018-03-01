Пловчиха Ефимова прокомментировала информацию о своем задержании в США

Пятикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова прокомментировала появившиеся в прессе слухи о своем задержании полицией Лос-Анджелеса. Слова спортсменки передает RT.

«У меня все хорошо. Готовлюсь к соревнованиям — в четверг [1 марта] начинаю выступать. В СМИ пишут громкие заголовки, не проверяя информацию. Не поддавайтесь на провокации», — сообщила Ефимова.

28 февраля журналисты «Спорт-Экспресса» опубликовали новость о задержании пловчихи в США, сославшись на подтверждение информации со стороны представителей американских стражей порядка. Сообщалось, что у полицейских есть запись о задержании из-за мелкого нарушения женщины по имени Юлия Ефимова 30 декабря 2017 года.

Новость подхватил ряд изданий, которые зачастую опускали дату задержания. Ефимову также ошибочно называли участницей ДТП.

Ефимова живет и тренируется в США с 2011 года. Спортсменка пять раз становилась чемпионкой мира по плаванию, двукратный серебряный призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро.

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