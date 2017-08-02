Ефимова снялась с этапа Кубка мира в Москве из-за проблем со здоровьем

Пятикратная чемпионка мира по плаванию россиянка Юлия Ефимова отказалась от дальнейшего выступления на этапе Кубка мира в Москве. Об этом сообщается на странице спортсменки в Facebook.

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В качестве причины названы проблемы со здоровьем. Какие именно — не уточняется. Таким образом, Ефимова не сможет выйти на старт в финальных заплывах на 50 метров брассом и 200 метров тем же стилем.

Московский этап Кубка мира проходит в бассейне спорткомплекса «Олимпийский» 2-3 августа.

На прошедшем в Будапеште 30 июля чемпионате мира по водным видам спорта Ефимова завоевала золотую, две серебряных и одну бронзовую медаль. Также на ее счету бронза Олимпиады-2012 в Лондоне и два серебра на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро.