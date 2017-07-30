Пловчиха Ефимова уступила американке Кинг в финале ЧМ в Будапеште

Российская пловчиха Юлия Ефимова стала серебряным призером чемпионата мира в Будапеште на дистанции 40 метров брассом. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

25-летняя уроженка Грозного преодолела дистанцию за 29,57 секунды. Золотую медаль завоевала американца Лили Кинг, опередившая россиянку на 0,17 секунды и установившая мировой рекорд (29,40). До этого лучшим результатом на этой дистанции было время литовки Руты Мейлутите, показанное на чемпионате мира в Барселоне в 2013 году (29,48). Третье место в Будапште заняла американка Кэти Мейли (29,99).

В активе России стало 23 награды (11 золотых, 5 серебряных и 7 бронзовых медалей). Команда занимает третье место в общем зачете. На первом месте находятся американцы (18-12-11), на вторым — китайцы (12-12-6).

28 июля Ефимова завоевала золото чемпионата мира на дистанции 200 метров брассом.