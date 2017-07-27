Россиянин Чупков установил рекорд ЧМ на дистанции 200 метров брассом

Российский пловец Антон Чупков вышел в финал чемпионата мира по водным видам спорта. Об этом сообщает «Советский спорт».

Россиянин показал лучшее время на дистанции 200 метров брассом, проплыв за 2 минуты, 07,14 секунды. Этот результат является одновременно рекордом чемпионатов мира, чемпионатов Европы и России.

В финальном заплыве также примет участие другой россиянин Илья Хоменко, финишировавший третьим в полуфинале (2.08,58).

На дистанции 200 метров брассом также вышла в финал россиянка Юлия Ефимова, показавшая лучший результат на турнире — 2 минуты 21,49 секунды

Финал в этом виде пройдет в пятницу. Чемпионат мира проходит в Будапеште и завершится 30 июля.