Британский пловец Пити установил мировой рекорд на ЧМ по водным видам спорта

Британский пловец Адам Пити установил мировой рекорд на дистанции 50 метров брассом. Об этом сообщает ТАСС.

Спортсмен преодолел дистанцию за 26,10 секунды во время квалификационного заплыва на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште.

22-летний Пити превзошел свой же рекорд (26,42), установленный на чемпионате мира по водным видам спорта в Казани в 2015 году. Британский пловец — олимпийский чемпион и четырехкратный победитель мировых первенств.

Соревнования в Будапеште завершатся 30 июля. Российские спортсмены на данный момент завоевали восемь золотых, три серебряные, четыре бронзовые награды и занимают второе место в общекомандном медальном зачете, уступая китайской сборной (10, 9, 3).