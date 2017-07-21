Российские синхронистки победили на чемпионате мира в произвольной программе

Сборная России по синхронному плаванию победила в произвольной программе групп на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште. Об этом сообщается на сайте Международной федерации плавания (FINA).

Спортсменки набрали 97,3000 балла. Второе место заняли представительницы Китая с результатом 95,2333 балла, третьими стали украинки (93,9333).

В составе сборной России выступали Влада Чигирева, Мария Шурочкина, Дарья и Анастасия Баяндины, Марина Голядкина, Дарина Валитова, Полина Комар, Вероника Калинина.

Эта золотая медаль седьмая для россиян на чемпионате мира. Также на их счету три «серебра» и две «бронзы». Отечественные спортсмены лидируют в командном зачете.

Чемпионат мира проходит в Будапеште с 14 по 30 июля.