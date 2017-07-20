Россиян заставили снять одежду с символикой СССР на ЧМ по водным видам спорта

Представителей российской делегации при входе на стадион в Будапеште, где проходит чемпионат мира по водным видам спорта, заставили снять футболки с пятиконечными красными звездами и надписями СССР. Об этом в четверг, 20 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на очевидца событий.

О запрете россиянам, среди которых были члены тренерского штаба сборной по водному поло (мужской или женской — не уточняется) рассказали венгерские полицейские, проводившие досмотр перед входом на арену. Сотрудники правопорядка сослались на то, что советские звезды приравнены в Венгрии к фашистской символике и запрещены законом.

Сотрудник службы безопасности арены принес свои извинения, но предупредил, что «нарушителям» может грозить штраф, лишение аккредитации на соревнования и даже высылка из страны.

Чемпионат мира по водным видам спорта в Будапеште завершится 30 июля. В общем зачете сборная России занимает первое место, в активе команды десять медалей, включая шесть золотых, три серебряных и одну бронзовую.