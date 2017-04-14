Ефимова выиграла чемпионат России на дистанции 100 метров брассом

Юлия Ефимова выиграла чемпионат России по плаванию на дистанции 100 метров брассом. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Победительница показала время 1 минута 05,9 секунды, что стало лучшим результатом сезона в мире. Серебряную медаль завоевала Наталья Иванеева (1.07,39 секунды), бронзу — Дарья Чикунова (1.08,67 секунды).

12 апреля Ефимова также показала лучший результат сезона в мире, выиграв заплыв национального первенства на дистанции 200 метров брассом. 10 апреля она добилась аналогичного результата на дистанции 50 метров брассом.

Чемпионат России проходит в Москве и завершится 14 апреля. Турнир является отборочным на чемпионат мира по водным видам спорта в Будапеште. Ефимова успешно квалифицировалась на мировое первенство.