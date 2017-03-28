Еще одна россиянка решила продать подаренный за олимпийскую медаль BMW

Российская велогонщица Ольга Забелинская разместила в Facebook объявление о продаже автомобиля BMW X4, который ей подарили за серебряную медаль на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро.

За машину спортсменка планирует выручить 2,75 миллиона рублей. Торг не допускается. Объявление Забелинская сопроводила фотографиями авто и описанием комплектации.

Велогонщица в Рио завоевала серебро в раздельной гонке. На ее счету также бронза Олимпиады-2012 в Лондоне в этой же дисциплине и третье место в групповой гонке.

14 марта продать подаренный за победу на ОИ-2016 автомобиль решила двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Алия Мустафина. Летом прошлого года подаренный в Кремле автомобиль продала выигравшая ОИ синхронистка, чье имя не называется. О намерении выручить деньги за подаренную машину также заявляла пловчиха Юлия Ефимова, завоевавшая на Играх в Рио две серебряные медали.