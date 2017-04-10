Ефимова проплыла 50 метров брассом на ЧР с лучшим результатом сезона в мире

Четырехкратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова победила на первенстве России на дистанции 50 метров брассом, показав лучший результат сезона в мире. Об этом сообщает «Р-Спорт».

Заплыв состоялся в понедельник, 10 апреля, в Москве. Спортсменка проплыла финал соревнований за 29,88 секунды. Второе место заняла Анна Ганус, показавшая результат 31,43 секунды. Третьей стала Мария Темникова (31,52 секунды).

Ефимова улучшила собственный результат: в полуфинальном заплыве она преодолела дистанцию за 29,95 секунды. Ранее лучшее время показала шведская спортсменка Дженни Йоханссон (30,39).

Ефимова на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро завоевала две серебряные медали, за что получила от государства автомобиль BMW X4 и пять миллионов рублей.

Чемпионат России по плаванию проходит с 10 по 14 апреля.