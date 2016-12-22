Ефимова задумалась о тренировках в Сочи и Крыму вместо США

Четырехкратная чемпионка мира по плаванию россиянка Юлия Ефимова в 2017 году может провести сборы в Крыму и Сочи. Об этом спортсменка рассказала ТАСС.

«Мы рассматриваем в качестве места для сбора Сочи, где есть отличная база на Красной Поляне. Я там еще ни разу не была, но всем коллегам очень там понравилось. Рассматриваем и Крым, где также хорошая база. Я не могу тренироваться в Москве, у меня шаткое здоровье, хочется в открытый бассейн и чтобы воздух был чистый», — заявила россиянка.

Ефимова также отметила, что планирует сборы на весну, так как сейчас в открытых бассейнах очень холодно.

В среду, 21 декабря, Ефимова рассказала, что американским тренерам запретили с ней работать. С 2011 по 2016 год россиянка готовилась к стартам в США под руководством местного специалиста Дэвида Сало.

На Олимпиаде-2016 в Бразилии 24-летняя россиянка завоевала две серебряные медали — на дистанциях 100 и 200 метров брассом. Также в активе Ефимовой бронзовая награда Игр-2012 в Лондоне и четыре золота чемпионатов мира.

