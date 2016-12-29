Ефимова оценила квартиру в Москве в четыре победы на Олимпийских играх

Четырехкратная чемпионка мира по плаванию россиянка Юлия Ефимова рассказала, что пока не заработала на квартиру в Москве. Об этом в четверг, 29 ноября, сообщает «Советский спорт».

«Накопила ли я на квартиру за время карьеры? Нет, еще копить и копить. Думала, я заработала, еще олимпийский автомобиль продам. Но посмотрела цены в Москве и поняла, что мне надо четыре Олимпиады выиграть, чтобы купить в центре неплохую квартиру», — рассказала Ефимова.

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21 декабря россиянка рассказала, что американским тренерам запретили с ней работать. В связи с этим Ефимова решила переехать в Россию и рассматривает в качестве места для тренировок Крым или Сочи. С 2011 по 2016 год пловчиха тренировалась в США.

Ефимова на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро завоевала две серебряные медали, за что получила от государства автомобиль BMW X4 и пять миллионов рублей.