Ефимова выиграла чемпионат России с лучшим результатом сезона в мире

Двукратная серебряная призерка Олимпиады в Рио-де-Жанейро Юлия Ефимова одержала победу на дистанции 200 метров брассом на чемпионате России по плаванию с лучшим результатом сезона в мире. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Ефимова показала время 2 минуты 21,35 секунды, улучшив рекорд сезона на данной дистанции, принадлежавший ей же (2 минуты 23,17 секунды). Она квалифицировалась на чемпионат мира, превзойдя отборочный норматив, составляющий 2 минуты 23,83 секунды.

Серебряную медаль завоевала Мария Темникова (2 минуты 24,80 секунды), бронзовую — Софья Андреева (2 минуты 26,82 секунды).

На чемпионате России происходит отбор спортсменов в национальную сборную для участия в чемпионате мира по водным видам спорта. Турнир пройдет в Будапеште в июле 2017 года.

10 апреля Ефимова выиграла национальное первенство на дистанции 50 метров брассом с лучшим результатом сезона в мире.

На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро Ефимова завоевала две серебряные медали — на дистанциях 100 и 200 метров брассом. 25-летняя уроженка Грозного является неоднократной чемпионкой мира и Европы.