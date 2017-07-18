Сестра певицы Нюши стала семикратной чемпионкой мира по синхронному плаванию

Сборная России по синхронному плаванию завоевала золотые медали в технической программе групповых упражнений на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Будапеште. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Победительницы набрали 96,0109 балла, второе место заняли китаянки (94,2165), бронза у японской команды (93,1590). В составе россиянок выступала Мария Шурочкина — младшая сестра певицы Нюши Шурочкиной (имя при рождении — Анна), известной как Нюша. Также Россию представляли Анастасия Баяндина, Влада Чигирева, Вероника Калинина, Дарья Баяндина, Марина Голядкина, Полина Комар и Дарина Валитова.

Для 22-летней Шурочкиной это седьмой титул чемпионки мира, спортсменка завоевала по три золота на ЧМ-2013 и на мировом первенстве 2015 года. Синхронистка также стала обладательницей золотой медали в групповых упражнениях на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро.

Чемпионат мира по водным видам спорта в Будапеште завершится 30 июля.

