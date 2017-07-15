Российские прыгуны в воду стали чемпионами мира

Россияне Илья Захаров и Евгений Кузнецов выиграли золотые медали чемпионата мира в Будапеште в прыжках в воду с трехметрового трамплина. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

По итогам соревнований российский дуэт получил от судей 450,30 балла. Захаров и Кузнецов впервые стали чемпионами мира.

Золото Кузнецова и Захарова — третья награда российской сборной на этом чемпионате мира. Ранее синхронистка Светлана Колесниченко победила в технической программе солисток, а Надежда Бажина завоевала серебряную медаль в прыжках с метрового трамплина.

В 2012 году Захаров и Кузнецов выиграли серебряные медали Олимпиады в Лондоне в синхронных прыжках с трехметрового трамплина. На тех же Играх Захаров стал первым в истории российским олимпийским чемпионом в индивидуальных прыжках с трехметрового трамплина.

Чемпионат мира по водным видам спорта продлится до 30 июля.